Potenza: “Continua a perdurare un problema ormai atavico su questa strada della provincia”. La denuncia

“Continua a perdurare un problema ormai atavico che interessa la ss 598 Fondo Valle d’Agri, che ricordo è un’arteria nevralgica.

Chiedo un’immediata soluzione che contemperi la sicurezza stradale innanzitutto, con un’attenzione anche verso chi ha attività commerciali che insistono sulla strada.

Continua ancora ad esserci una seria criticità sulla ss 598, nella direzione che da Viggiano porta verso Taranto (al km 48 circa), dove occorre con assoluta urgenza ripensare la viabilità e la segnaletica stradale in termini di sicurezza e fruibilità dei servizi.

Non si può, infatti, consentire che ad avere la peggio, con l’attuale impianto segnaletico, siano le numerose attività commerciali che insistono sulla strada statale suddetta.

Chiedo, quindi, che l’assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e protezione civile regionale, si faccia parte diligente con Anas S.p.A. per addivenire ad una soluzione che tuteli prima di tutto la sicurezza degli automobilisti, contemperando però anche l’esigenza degli utenti di poter fruire comodamente degli esercizi commerciali che si trovano lungo la carreggiata.

Non possiamo, in questi tempi, non tutelare l’economia locale, che rimane vitale nel quadro di crescita necessario per l’intera regione Basilicata”.

Così in una nota il consigliere regionale Gianuario Aliandro.