Potenza, Coronavirus: ecco le decisioni prese in Prefettura

Presieduta dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardé, si è tenuta nell’odierna mattinata una riunione finalizzata all’approfondimento delle misure previste dal D.C.P.M. dell’8 marzo u.s. in tema di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019, alla quale hanno partecipato il Presidente della Conferenza Episcopale della Basilicata, il Vice Sindaco di Potenza, i Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente della FIGC, i Segretari regionali delle CGIL-CISL-UIL e UGL nonché i Rappresentanti delle associazioni di categoria.

Il Prefetto Vardé ha illustrato le misure previste dal D.P.C.M., evidenziando, in particolare, le prescrizioni per gli esercizi commerciali ed invitando i rappresentanti di categoria a sollecitare i propri iscritti all’attuazione delle stesse, il cui rispetto sarà, comunque, oggetto di mirati controlli da parte delle forze dell’ordine.

In merito al tema dei trasporti il Prefetto ha chiarito, sulla scorta dell’ordinanza adottata dalla Protezione Civile Nazionale, che è esclusa l’applicabilità delle restrizioni alla circolazione previste nelle aree a “contenimento rafforzato” al transito e al trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.

È consentito, inoltre, alle persone fisiche spostarsi su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.

Pertanto, non sono sospese le attività delle ditte incaricate del trasporto delle persone da e per le zone sopra richiamate, che però impongono agli esercenti l’adozione di particolari cautele (sanificazione dei mezzi, mascherine per gli autisti, ecc.), tra le quali quella di chiedere ai passeggeri l’esibizione dell’autocertificazione attestante una delle menzionate motivazioni. Resta ferma la necessità di concordare con le Amministrazioni beneficiarie del servizio le opportune modalità di espletamento dello stesso.

Il Vescovo di Potenza, Monsignor Ligorio, ha confermato la sospensione delle funzioni religiose su tutto il territorio regionale, consentendo nelle chiese la sola preghiera individuale.

Le OO.SS. e le associazioni di categoria hanno chiesto l’adozione di maggiori cautele a favore del personale sanitario, con un’intensificazione delle dotazioni dei dispositivi individuali di protezione e l’istituzione di un tavolo di confronto con la Regione Basilicata al fine di approfondire gli interventi da mettere in campo per contrastare le ripercussioni economiche per i lavoratori legate all’emergenza epidemiologica.

Il Prefetto ha, altresì, evidenziato per la categoria professionale dei farmacisti l’importanza di implementare le prestazioni domiciliari a favore della popolazione più anziana e di dotare il personale dei dispositivi individuali di protezione.

Il Comune di Potenza ha assicurato, al riguardo, l’attivazione di un numero dedicato per le forniture domiciliari di farmaci e di beni di prima necessità, nonché l’impegno dell’amministrazione locale ad ampliare gli stalli per la sosta delle autovetture nei pressi delle farmacie al fine di agevolare il più celere afflusso e deflusso degli utenti.

Tutti gli intervenuti hanno confermato la piena collaborazione e sinergia nell’attuazione delle previsioni del D.P.C.M. dell’8 marzo u.s..