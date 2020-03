Melfi, sommossa in carcere: si parla di agenti sequestrati! Ecco cosa sta succedendo

Come detto, nelle carceri (non solo lucane) è in atto una violenta protesta contro la decisione di sospendere i colloqui per contenere il rischio contagio da Coronavirus.

Le scene più forti riguardano Foggia dove, alcuni detenuti, hanno seminato il panico in zona Villaggio Artigiani.

Una ventina di evasi avrebbe tentato di impossessarsi di alcune autovetture per guadagnare la fuga.

Scenario terribile anche nel carcere di Melfi dove, attualmente, pare si stia consumando una sommossa.

Tutte le strade periferiche che conducono al carcere sono bloccate.

Dalle prime notizie, sembra che diversi agenti siano stati presi in ostaggio da alcuni detenuti.

Seguiranno aggiornamenti.