Potenza: dalla Cisl Basilicata una “cassetta degli attrezzi di competenze” per le nuove leve. I dettagli

Si è tenuto oggi a Potenza il primo modulo del percorso formativo organizzato dalla Cisl Basilicata dal titolo «Essere sindacalisti Cisl: ieri, oggi e domani» che ha registrato la partecipazione di circa 30 corsisti.

Due i temi affrontati durante la giornata:

i fondamenti del modello culturale della Cisl: storia, valori, ispirazione e visione della Cisl come sindacato nuovo, a cura del prof. Giuseppe Acocella, rettore dell’Università Giustino Fortunato e già segretario generale della Cisl Scuola;

storia della Cisl Basilicata, a cura di Antonio Papaleo, ex segretario generale della Cisl Basilicata.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Il percorso di formazione rientra nell’attuazione di quanto approvato nel documento finale dell’assemblea organizzativa della Cisl Basilicata del 25 settembre 2023 volto a programmare un rinnovamento ed un incremento del gruppo dirigente attraverso il coinvolgimento di nuovi iscritti, nell’ottica di un qualificato ricambio generazionale e di genere per una Cisl Basilicata plurale e coesa, nello spirito dei valori fondanti che la sostengono, attraverso azioni formative e di proselitismo, in primis verso le RSU e i delegati sindacali, oltre all’inserimento dei giovani e delle donne nei vari livelli dell’organizzazione.

Il percorso formativo ha come obbiettivo quello di fornire una cassetta degli attrezzi di competenze di base e trasversali per rappresentare il lavoro oggi, secondo i valori fondanti della Cisl, da parte di nuove leve delle federazioni della Cisl Basilicata declinando la formazione come spazio relazionale in cui sperimentare la propria vocazione all’impegno sindacale e sociale secondo la modalità dell’essere Cisl”.