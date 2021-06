Potenza: dopo la manifestazione di protesta degli oltre 30 lavoratori, ecco la richiesta all’Assessore Merra e a questi 3 Ministri

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di FIM FIOM UILM nel quale si richiede un incontro urgente per i lavoratori dello stabilimento TFA, indirizzata a:

“Spett.le Presidente della Giunta Regionale di Basilicata

V. BARDI

Spett.Le Regione Basilicata

Assessore Alle Attività Produttive, Lavoro, Formazione

F. CUPPARO

Spett.le Regione Basilicata

Assessore Infrastrutture e Mobilità

D. MERRA

Con la presente le scriventi OO.SS. chiedono un incontro urgente circa la situazione occupazionale dei lavoratori dello stabilimento TFA, all’interno dell’area industriale di Tito Scalo (PZ), anche alla luce dell’ultima manifestazione organizzata da FIM FIOM e UILM in relazione all’inaugurazione dei treni Swing e degli impegni assunti dall’assessore Merra per la costituzione di un tavolo politico tecnico del settore ferroviario.

Si chiede un riscontro celere.

Distinti saluti”.

Nel frattempo anche il Presidente Zullino ha scritto ai Ministri per i 35 lavoratori della TFA di Tito Scalo.

Ecco quanto dichiarato da Zullino:

“A seguito dell’audizione in Quarta Commissione Consiliare Permanente dei Segretari regionali della FIOM-CISL, della FIOM CGIL e UIL in merito alla vertenza dei lavoratori TFA di Tito Scalo (PZ), ho scritto ai ministri Orlando, Giorgetti e Giovannini al fine di istituire un tavolo istituzionale tra Governo, Regione ed imprenditori locali per trovare una soluzione ai 35 lavoratori, altamente specializzati, nel campo dell’elettronica e della trazione.

La TFA è un’azienda del ferroviario la cui proprietà ha deciso di concludere la produzione entro Dicembre 2022, prevedendo il trasferimento a Caserta dei 35 lavoratori.

Ribadisco di essere disponibile, per quanto di competenza, a porre in essere ogni azione utile e necessaria al fine di risolvere il problema”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)