Potenza, Elisa Claps: continuano le iniziative che accompagneranno la comunità al ricordo nel giorno dell’anniversario

Il prossimo 12 settembre saranno esattamente 30 anni dalla scomparsa di Elisa.

Libera Basilicata e il Presidio Libera Potenza ‘Elisa Claps e Francesco Tammone’’, l’associazione Penelope, il Cestrim, Articolo 21 Basilicata, la Fondazione Nazionale Antiusura ‘Interesse Uomo’’ Onlus e il Presidio Legalità hanno organizzato una serie di iniziative che accompagneranno la comunità al ricordo nel giorno dell’anniversario.

Proprio a questo proposito così annunciava il Coordinamento Libera Basilicata:

“A partire dal 4 settembre e fino al 13 (tutte le sere fatta eccezione domenica 10 e il 12 per la presentazione del libro ‘Sono io Elisa Claps’) alle ore 18.00 nella sala convegni del Cestrim a Potenza, ci riuniremo con la famiglia Claps per ascoltare tutte le puntate del podcast di Pablo Trincia, ‘Dove nessuno guarda’’, dedicato al caso dell’uccisione e dell’occultamento del cadavere, per 17 lunghi anni, di Elisa Claps.

Oggi previsto l’ascolto della 5 puntata dal titolo “Nascosta nei cieli”.

Commenta l’associazione:

“Dal primo giorno mamma Filomena ha voluto assistere con noi all’ascolto dei podcast.

Domani e sabato lei, la nostra Piccola Grande Guerriera non verrà.

Troppo dolore ripercorrere il calvario di quel 17 marzo.

Troppa rabbia ascoltare quei “menzonieri prelati” affaticarsi a “sistemare fatti, false verità, e finti pentimenti”.

𝐄̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 oggi e sabato 𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐨.

𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐚 𝐦𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚, 𝐚 𝐩𝐚𝐩𝐚̀ 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨, 𝐆𝐢𝐥𝐝𝐨 𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐥’𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐥’𝐚𝐛𝐛𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 “𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞”.

Vi aspettiamo oggi pomeriggio sempre alle 18:00 presso la Sala Convegni del Cestrim per l’ascolto condiviso della quinta puntata del podcast “Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps”.

Siete tutti invitati perché Siamo tutti coinvolti”.

