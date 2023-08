Potenza, “il Caso Elisa Claps” da oggi in un podcast del giornalista ex iena Pablo Trincia. I dettagli

Chora Media ha pubblicato sui social la data di uscita di un nuovo podcast di Pablo Trincia, giornalista freelance vincitore per ben due volte del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, che già in passato ha collaborato con diverse testate nazionali, più noto al grande pubblico in qualità di inviato del programma di Italia 1 “Le Iene” e del programma Rai “Chi l’ha visto?”.

Il podcast verrà rilasciato oggi 26 Agosto.

Il podcast è dedicato al caso di Elisa Claps: il titolo sarà “Dove Nessuno Guarda – Il caso di Elisa Claps”.

Scrive Chora Media per annunciare l’uscita:

“La scomparsa di Elisa Claps è uno dei casi di cronaca nera più intricati che il nostro paese abbia mai conosciuto.

È come una matrioska: un omicidio che nasconde dentro di sé un altro omicidio e poi forse un altro ancora.

Aprirla è come finire dentro un lungo labirinto pieno di zone d’ombra in cui depistaggi, sviste, errori investigativi e coperture hanno consentito ad un ragazzino problematico di diventare un assassino di donne.

Il 26 agosto esce su tutte le piattaforme audio gratuite “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps”, un podcast Originale di SKY Italia e SKYTG24.

La voce è di Pablo Trincia, è scritta insieme a Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli.

In autunno arriverà anche una docu-serie”.

Afferma Pablo Trincia sulla tragica vicenda che tutti i Potentini conoscono:

“Dopo la scomparsa di Elisa nessuno ha mai perquisito la Chiesa della Trinità di Potenza, il luogo in cui la studentessa di 16 anni era stata vista per l’ultima volta insieme a Danilo Restivo.

Cosa è successo là dentro per diciassette anni?

Purtroppo la giustizia, esce sconfitta.

Invece di andare a fondo e indagare su un assassino che era davanti agli occhi di tutti, si poteva risolvere tutto in mezz’ora e invece ci sono voluti 17 anni”.

Saranno otto episodi, disponibili da oggi, uno al giorno e gratuitamente, su skytg24.it e su tutte le principali piattaforme, e con l’episodio finale martedì 12 settembre proprio nel giorno in cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa della giovane.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)