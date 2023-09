Pm Volley Potenza: in rossoblù arriva la schiacciatrice Cappiello! In bocca al lupo

Nuovo innesto per la PM Gruppo Macchia Potenza, in rossoblù arriva la schiacciatrice classe 2006 Alessandra Cappiello proveniente dalla formazione potentina della Livinvolley e che nei mesi scorsi è stata convocata nel Club Italia al Sud, progetto della Fipav riservato alle regioni del Sud Italia.

Intanto il roster potentino ha chiuso la prima settimana di allenamenti sotto la guida di coach Marco Orlando e degli assistenti Renzo Capece e Gabriele Perna, preparazione fisica svolta sotto la direzione del preparatore atletico Luca Tomasiello con le ragazze che si sono alternate tra campo, sabbia e corsa.

Dichiara coach Marco Orlando:

“Una prima settimana e mezzo di lavoro che mi lascia piacevolmente colpito , si è creata subito sinergia con gli altri membri dello staff tecnico Renzo, Gabriele e Luca, il quale sta portando avanti un lavoro atletico certosino e qualitativamente alto di cui sono molto soddisfatto, e, al contempo, ho potuto apprezzare nelle atlete un corretto approccio al lavoro, serio e concentrato;

ora cominceremo ad aumentare i tempi di lavoro tecnico e tattico e spero che questo sacrificio e questa dedizione fin ora visti si mantengano, per poter creare i giusti meccanismi che possano permetterci di onorare il campionato, le cose da fare sono innumerevoli ed il tempo molto poco, quindi non abbiamo un minuto da perdere”.

Al momento nessuna indicazione sulla suddivisione dei gironi della Serie C da parte della Fipav Puglia:

“Siamo in attesa di conoscere la composizione dei gironi e le reali date di inizio delle gare ufficiali per effettuare una programmazione di amichevoli ed allenamenti congiunti che ritengo fondamentali nel percorso di crescita delle giovani atlete che abbiamo in roster”.a

