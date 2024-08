Potenza, ex Tis e Rmi: “L’impegno è quello di superare la precarietà di un numero consistente di lavoratori”

Per un esame della situazione dei lavoratori della platea ex TIS e RMI l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha convocato per mercoledì 28 un incontro al Dipartimento alla presenza di tutti i sindacati.

“Già nell’incontro che ho tenuto il primo agosto scorso insieme al Presidente del Consiglio Marcello Pittella su richiesta dell’Usb, come primo contatto per aggiornare la situazione – afferma Cupparo – ho espresso la volontà ad approfondire la questione che riguarda la platea dei lavoratori interessati, una questione molto complessa riferita innanzitutto alla disponibilità finanziaria della Regione.

Da parte di chi ha responsabilità istituzionali e si è già misurato negli anni passati della precedente legislatura su queste problematiche non è consentito alimentare aspettative se prima non si definiscono gli aspetti normativi, giuridici e soprattutto finanziari.

L’impegno a superare la precarietà di un numero consistente di lavoratori, che perdura da anni, assicurando loro un futuro dignitoso– aggiunge – c’è tutto ma proprio per dare risposte credibili bisogna ripiegarsi su tutti gli aspetti che richiedono approfondimenti e verifiche tecnico-normative ai quali gli uffici della Regione stanno lavorando.

Condizione pregiudiziale è la serenità del confronto senza tesi preconcette e tanto meno strumentali perché deve essere chiaro a tutti – dice l’assessore – che la soluzione o le soluzioni non sono in alcun modo semplici e tanto meno dietro l’angolo”.