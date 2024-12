Potenza: ‘Gente Allegra clown Odv’ è pronta a regalare ai degenti ricoverati in ospedale e ai nonnini delle rsa delle vere e proprie feste di Natale. L’iniziativa

Si dice che il Natale sia la festa dei bambini, probabilmente perché loro sono in grado di coglierne il vero significato.

Sempre più abbagliati dalle luci dell’effimero e dal lato consumistico di questa festività spesso ci dimentichiamo l’unico vero obiettivo che dovremmo porci in queste settimane: coltivare lo stupore.

Ad un bambino bastano delle luci colorate per far germogliare un grande e meraviglioso sorriso.

I clown un po’ somigliano ai bambini, per questo ogni volta che indossiamo il naso rosso per portare il sorriso nei luoghi del disagio immaginiamo di poter ricreare la magia delle feste.

Non sempre e non per tutti, infatti, il Natale è il momento più magico dell’anno, quello in cui tutto sembra avvolto da un’atmosfera di favola.

Chi vive un momento di difficoltà, di dolore o di solitudine proprio in questi giorni si trova ad affrontare ancor più duramente la malinconia, come in una realtà amplificata.

A questo proposito scrive il presidente dell’associazione ‘Gente Allegra clown Odv’ Rocco Pucciariello (in arte dott. Porcelli):

“Anche quest’anno, abbiamo proprio per questo immaginato di provare a regalare ai degenti ricoverati presso l’Ospedale San Carlo e Centro Universo Salute Don Uva e ai nonnini ospiti delle numerose Rsa in cui prestiamo la nostra missione di volontariato delle vere e proprie feste di Natale.

In un contesto di solitudine, in cui molto spesso i degenti delle strutture, degli ospedali e gli ospiti delle rsa sono spesso lontani dalle famiglie, ci accorgiamo che spesso la nostra presenza diventa un appuntamento gradito e atteso, tutte le volte che anche nei ricordi sfocati della malattia vediamo comparire sorrisi affettuosi ed ascoltiamo canticchiare canzoni di tempi lontane, sempre le stesse che abbiamo imparato ad ascoltare insieme per avere un piccolo rito da condividere.

Ovviamente i festeggiamenti si svolgeranno in maniera differente per ogni struttura per cercare di essere il più vicini possibile alle esigenze di chi incontriamo.

Sabato 14 Dicembre a partire dalle 10 invaderemo le corsie del Centro Universo Salute Don Uva con musiche, balli, colori e grande allegria; Sabato 21 Dicembre il nostro coloratissimo carosello sempre a partire dalle 10 si snoderà fra i corridoi dell’Ospedale San Carlo, fino a portare un saluto affettuoso e gioioso in ogni reparto.

Saremo impegnati nelle varie RSA con delle allegrissime tombolate, occasione per giocare insieme ma anche per ascoltare racconti tradizionali legati ai Natali di tanto tempo fa.

Segnaliamo inoltre che nel pomeriggio del 16 Dicembre, in gemellaggio con i nostri amici dell’associazione U Mani per l’Hospice che opera presso l’IRCCS CROB di Rionero, porteremo la nostra colorata allegria presso il nosocomio del Vulture.

Ci attende insomma un periodo sfidante ma bellissimo che siamo certi ci ricorderà di quanto sia importante celebrare il miracolo della vita che sa stupirci con quei piccoli ed inaspettati momenti di vicinanza e di condivisione che ci ricordano quanto importante sia sentirsi amati”.