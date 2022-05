Potenza: gli studenti di queste scuole “giocheranno con l’Atletica”! Ecco la bella iniziativa

I ragazzi delle Scuole Medie di Potenza e dei comuni limitrofi “giocheranno con l’Atletica”.

La manifestazione finale si svolgerà Sabato prossimo (28 Maggio) sul Campo Scuola di Macchia Romana, per iniziativa del Liceo “Rosa-Gianturco”, che ha ottenuto il patrocinio del Comune capoluogo e la collaborazione del Comitato regionale della Fidal–Basilicata.

L’evento è inserito nel calendario delle iniziative legate a “Potenza città europea dello Sport 2021”, estesa al 2022.

Da sempre l’Atletica leggera ha rappresentato uno sport di eccellenza, capace di stimolare e far emergere le abilità motorie di base possedute dagli studenti; abilità che potrebbero rivelarsi di grande aiuto agli insegnanti per conoscere in maniera approfondita le caratteristiche psicologiche dei propri alunni e ai genitori per orientarsi nelle future scelte di attività motorio-sportive da far praticare ai propri figli.

Dal punto di vista prettamente didattico, l’iniziativa farà sperimentare:

il valore della partecipazione e del confronto;

la presa di coscienza delle proprie capacità e predisposizioni motorie;

interessi e motivazioni specifiche,

attitudini e capacità individuali.

“Giochiamo con l’Atletica” ha compreso e comprenderà anche gli “Atletics days”, nel corso dei quali a tutti gli studenti partecipanti è stata e verrà offerta la possibilità di cimentarsi in una gara di corsa veloce piuttosto che nel salto in lungo, nel lancio dei vortex, nella staffetta di classe sui 200 metri.

Le rappresentative di tutte le classi che in precedenza hanno aderito agli “Atletics days” parteciperanno alla festa-evento finale.

Sono gli allievi degli istituti comprensivi “Domenico Savio”, “Milani Quarto”, “Torraca-Bonaventura”, “Pietragalla”, “Federico II di Svevia”, di Filiano- Sant’Angelo, Lagopesole.

Di seguito la locandina dell’evento: