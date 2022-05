Bonus 200 euro: ecco chi rimarrà escluso

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “decreto legge Aiuti”, sono stati resi pubblici nuovi dettagli sulle modalità con le quali verrà erogato il bonus stanziato dal governo per aiutare la popolazione a far fronte al caro prezzi.

Alcune categorie però saranno escluse dal bonus di 200 euro, infatti nella maggior parte dei casi avverrà un’erogazione automatica dell’agevolazione, ma questo non accadrà per tutti.

Coloro che riceveranno automaticamente l’erogazione saranno:

lavoratori dipendenti,

pensionati,

titolari di reddito di cittadinanza (reddito annuale lordo inferiore a una certa soglia).

Il bonus verrà percepito direttamente in busta paga, i lavoratori non dovranno fare nulla, è il datore di lavoro che dovrà occuparsi di tutto.

Tutti i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza riceveranno il bonus sulla card Poste Pay fornito dalle Poste su cui viene caricata mensilmente l’ammontare del reddito percepito.

Alla rata di Luglio verranno quindi aggiunti i 200 euro del bonus.

I disoccupati riceveranno l’ammontare insieme all’assegno di disoccupazione del mese di Luglio.

Sono però in molti a rimanere esclusi da questo sistema automatico di erogazione per cui alcune categorie dovranno compilare un’apposita richiesta.

Infatti, per ottenere il bonus, dovranno invece presentare domanda:

I disoccupati (con Naspi e Discoll),

I lavoratori domestici.

Esiste però una percentuale di lavoratori che rimarrà completamente esclusa dall’erogazione dell’agevolazione.

Le due categorie escluse dal Bonus di 200 euro sono:

il dipendente che ha percepito una retribuzione imponibile previdenziale nel mese che supera i 2.692 euro,

tutti i docenti non di ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 Giugno 2022.

Infatti, nel caso dei docenti, non potendo percepire una “retribuzione” a Luglio, non potranno ricevere l’erogazione automatica del bonus dalla scuola.