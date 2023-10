“Potenza ha bisogno di risposte. Non servono polemiche a pochi mesi dal voto”. Ecco cosa sta succedendo

“Siamo sconcertati da quanto accaduto nelle scorse ore nel Consiglio comunale di Potenza, dove una parte della maggioranza ha deciso di abbandonare i lavori a causa del mancato rinnovo dell’ufficio di Presidenza.

Premesso che, a nostro avviso, il presidente pro tempore, Rocco Bernabei, sta svolgendo un lavoro egregio, crediamo che non sia il caso di fare polemiche dopo tutti questi mesi in cui non si è mai avvertito il problema”.

È quanto dichiarano i vertici cittadini di Udc, Verde è Popolare e Popolari uniti.

Continuano:

“Apprendiamo dagli organi di stampa che la ‘mancata elezione dell’Ufficio di Presidenza comporta una serie di inefficienze, anche di carattere amministrativo che non possono più essere tollerate’.

Pertanto le domande sorgono spontanee, come mai fino ad ora ha regnato il silenzio assoluto su questa assenza?

Dovremmo evincere che non si è governato bene? Altrimenti questa presa di posizione a pochi mesi dalla fine del mandato diventa poco credibile.

A noi preme lanciare un appello alla responsabilità per il bene dei cittadini potentini.

Il capoluogo in questa fase ha ben altri problemi e necessita di iniziative capaci di cogliere le sfide del futuro e la tenuta complessiva.

Si lavori seriamente per dare risposte concrete alla comunità, portando a compimento gli obiettivi prefissi, nell’interesse esclusivo della città.

Dunque si faccia uno sforzo per mettere da parte le priorità individuali e ci si concentri per arrivare al traguardo.

La città ha bisogno di risposte e non si può più perdere tempo”.a

