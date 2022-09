Potenza: i 99 Posse in provincia per un concerto speciale! Ecco quando

Il 2 Settembre torna a Satriano il Lucania Etno Folk, festival dedicato alla musica popolare italiana, e non solo, giunto alla sua XIII edizione.

Nelle precedenti edizioni, la rassegna ha ospitato artisti del calibro di Eugenio Bennato, Enzo Avitabile, James Senese, Teresa De Sio, Clementino e Almamegretta e anche quest’anno è pronto ad accogliere un pezzo di storia della musica italiana.

Sul palco allestito presso l’area camper comunale saliranno infatti i 99 Posse, band simbolo della scena underground italiana, con:

O Zulù alla voce,

Marco Messina al campionatore e Dub Master,

Jrm al basso,

più Sacha Ricci alle tastiere.

Dopo la pubblicazione, lo scorso anno, dei singoli “Comanda la gang” e “Nero su bianco”, con cui hanno annunciato la pubblicazione di nuova musica a trent’anni dalla loro fondazione, i 99 Posse sono tornati sui palchi d’Italia nell’estate 2022.

Per la data lucana del tour estivo hanno scelto Satriano, per un concerto speciale ad ingresso gratuito.

In scaletta i brani della lunga carriera del gruppo napoletano, pronto a far ballare e cantare il pubblico satrianese sulle note di pezzi indimenticabili come “Curre Curre Guagliò”, Children of Babylon”, “Povera Vita Mia”.

Apertura concerto, alle 20:00, con gli Accipiter, band accetturese che vanta innumerevoli live in tutto il Sud Italia, tra cui le varie partecipazioni al Capodanno Rai in Basilicata.

Il Lucania Etno Folk è organizzato dalla Pro Loco di Satriano con il contributo del Comune e della Regione Basilicata.

