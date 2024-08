Potenza: “i residenti sono esausti, devoro convivere con aree di cantiere non utilizzate da mesi con carenza di parcheggi”. Ecco la denuncia di un cittadino

Alcuni problemi assillano i residenti di via Mazzini, a Potenza.

Come fa sapere un cittadino alla nostra Redazione:

“Vorrei segnalare l’incresciosa situazione in cui versa ormai da mesi la centrale Via Mazzini.

Dopo la ormai nota scellerata distribuzione da parte della uscente amministrazione di paletti in maniera non uniforme dinanzi ad alcuni numeri civici, alcuni blindati ed altri con libero accesso (chissà perché) e uno addirittura in mezzo alle strisce pedonali dinanzi le scale di via 4 novembre, i residenti ormai esausti devono convivere con aree di cantiere non utilizzate ormai da mesi e con la carenza di parcheggi ormai cronica causata anche dagli stalli (blu) occupati dall’area cantiere della villa del Prefetto.

Peccato però che nella suddetta i lavori siano fermi da 4 mesi e che la ditta esecutrice abbia raccolto mezzi e attrezzi per non farsi più vedere.

Quanto ancora dovremo convivere con questa situazione?”.

Queste alcune foto.