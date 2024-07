Potenza: “il parco della Torre va aperto subito, non serve l’inaugurazione in pompa magna”. Le parole del consigliere

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere Gianmarco Blasi:

“Il parco della Torre va aperto subito, non serve l’inaugurazione in pompa magna.

Il Presidente della Provincia di Potenza Giordano ha organizzato l’apertura, giustamente rinviata a causa della tragica scomparsa dei vigili del fuoco di Nova Siri, con un ritardo scientifico.

Il parco era pronto per essere consegnato alla città da mesi ma Giordano e i suoi fidati consiglieri con i capelli bianchi, hanno deciso di posticipare a dopo le elezioni per non tributare il giusto riconoscimento a Mario Guarente.

Rattrista constatare che la città debba ancora aspettare per riavere uno spazio che le appartiene.

A differenza dello sgarbato (istituzionalmente) presidente della Provincia, noi sappiamo riconoscere i meriti a chi li ha.

Ringraziamo Rocco Guarino ex presidente della Provincia che si è speso lui sì, davvero, per portare a compimento un’opera strategica per il centro storico.

Giordano invece abbandoni l’inaugurazione con lustrini e fanfara e si limiti ad aprire, già domani il parco.

I potentini sono stanchi di aspettarlo”.