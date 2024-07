Il produttore cinematografico lucano Di Silvio, già Leone d’Oro alla carriera, firma la produzione del film “Falcone Borsellino”! I dettagli

Il rinomato produttore cinematografico lucano Francesco Di Silvio, originario di Palazzo San Gervasio, firma la produzione del film “Falcone Borsellino”, un’opera che narra la vita straordinaria di Francesca Morvillo, la compagna del giudice antimafia Giovanni Falcone.

Dietro la macchina da presa, i talentuosi registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Di Silvio, già insignito del Leone d’Oro alla carriera e di altri prestigiosi riconoscimenti, vanta una lunga e prolifica esperienza nel panorama cinematografico.

La sua passione per il cinema si traduce ancora una volta in un progetto di grande valore, realizzato in collaborazione con Orange Media e Virtuose Pictures, case di produzione con cui Di Silvio ha già collaborato a film di successo.

“Falcone Borsellino” è una coproduzione Italia-Svizzera diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Il film, fortemente voluto per commemorare il sacrificio di Falcone e Morvillo a 32 anni dalla strage di Capaci, ripercorre la vita di Francesca, raccontando il suo profondo amore per Giovanni e la sua incrollabile dedizione alla giustizia.

Le riprese sono ufficialmente iniziate lunedì 8 luglio nel borgo marinaro di Sant’Elia, vicino Palermo, con la scena del primo incontro tra Francesca e Giovanni.

La famiglia Morvillo ha espresso il proprio consenso al progetto, offrendo un prezioso supporto durante la fase di scrittura della sceneggiatura.

“C’è tanto da raccontare di Francesca, una delle prime donne magistrate italiane”, spiega la regista Simona Izzo. “Crediamo che questo film sia necessario per far conoscere la sua straordinaria figura e affinché il suo nome non sia più semplicemente associato a quello di Falcone”.

Il cast del film vanta interpreti di grande talento: Ester Pantano, nei panni di Francesca Morvillo, già conosciuta dal pubblico per il ruolo di Suleima nella serie “Makari”. Primo Reggiani interpreterà Giovanni Falcone. Alfio Sorbello darà vita a Paolo Borsellino. Giovanni Arezzo vestirà i panni di Alfredo Morvillo, fratello di Francesca.

La pellicola, liberamente tratta dal romanzo “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra” del giornalista Felice Cavallaro, è stata ideata da Claudio Bonivento.

Francesco Di Silvio, entusiasta del progetto, commenta:

“Sono profondamente ammirato da Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, due eroi che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia. La loro storia rappresenta un esempio di coraggio e sacrificio che non deve mai essere dimenticato.

Attraverso questo film, vogliamo far conoscere al grande pubblico la loro vicenda e ispirare le nuove generazioni a battersi per la giustizia e contro l’illegalità”.

“Falcone Borsellino” è un film che si prefigge di tenere viva la memoria dei due eroi e di sensibilizzare il pubblico sul tema della mafia e dell’antimafia.

L’uscita del film è prevista per i prossimi mesi, distribuito da Adler Entertainment.