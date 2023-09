Potenza: in occasione dei trent’anni dalla scomparsa di Elisa Claps ecco l’iniziativa del sindaco Guarente. I dettagli

Come tutti tristemente sanno, Elisa la mattina del 12 Settembre 1993, uscì da casa sua per un appuntamento dal quale non fece più ritorno.

Il suo cadavere è stato ritrovato “troppi” anni dopo nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità, nel Centro Storico di Potenza.

Domani, in occasione dei trent’anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il Sindaco di Potenza ha disposto che i palazzi municipali espongano la bandiera del Comune a mezz’asta.

