Potenza, Incidenti stradali: Polizia e Vigili del Fuoco in Piazza Mario Pagano. Questa l’iniziativa

Riflettori accessi, nella mattinata odierna, su incidentalità e sicurezza stradale, progetti educativi e campagne di sensibilizzazione.

Ad andare in scena:

l’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali che, presieduto dal Prefetto Campanaro, si è riunito nella Sala Italia del Palazzo di Governo;

la manifestazione dedicata al tema della sicurezza stradale, rivolta alle scolaresche del Capoluogo, con stands allestiti, in Piazza Mario Pagano, da Polizia Stradale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, D.E.U. 118, A.C.I., A.N.A.S. e INAIL.

Introducendo i lavori dell’Osservatorio, il Prefetto Campanaro ha presentato le novità più significative della legge di modifica del Nuovo Codice della Strada che, approvata definitivamente il 20 novembre scorso, nasce dall’esigenza di dare una risposta efficace alla persistenza dei livelli di incidentalità ancora troppo elevati nel nostro Paese.

La riunione è, quindi, entrata nel vivo con l’analisi dei dati statistici forniti dall’Ufficio Area Sud di Istat relativi al fenomeno dell’incidentalità stradale in provincia di Potenza nel 2023, per delineare il quadro di contesto in cui programmare mirate politiche di prevenzione e contrasto dell’Osservatorio prefettizio.

Scendendo nel dettaglio del Report statistico, nel corso della riunione è stato fatto un focus specifico su:

Cause. Le prime tre cause di incidentalità rilevate dall’Istituto di ricerca sono tutte riconducibili ad un errata condotta di guida: distrazione, eccesso di velocità, mancato rispetto delle regole della precedenza.

A queste si aggiungono le criticità legate alle carenze infrastrutturali nella rete viaria della provincia;

Mappatura delle strade più interessate dal fenomeno.

In pole position tra le strade in cui si verificano gli incidenti più gravi, la SS 407 Basentana, il Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza (RA5), la SS 658 Potenza-Melfi, la SS 598 Fondovalle dell’Agri e la SS 653 della valle del Sinni;

Costo economico.

Nel 2023, il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stato stimato in circa 130 milioni di euro (242 euro pro capite) per la Basilicata;

Il Prefetto ha poi fornito uno spaccato sul 2024, illustrando i dati estratti dall’applicativo “INC” del Ministero dell’Interno, la nuova banca dati che consente di disporre in maniera speditiva dei dati più aggiornati relativi agli incidenti stradali, inclusi quelli con soli danni alle cose.

Si tratta di un serbatoio popolato “in tempo reale” con inserimenti della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali.

“Dal Report di Istat relativo al 2023 viene fuori che la nostra provincia non fa eccezione rispetto al complessivo quadro nazionale, con un aumento in provincia di Potenza degli incidenti del +4,3% e dei feriti del +9,9%, rispetto all’anno precedente.

I dati di quest’anno, elaborati con il nuovo applicativo INC del Ministero dell’Interno, dicono poi che, nei primi 10 mesi, la media degli incidenti giornalieri è pari a 2,88 e quella dei feriti è pari a 1,85.

Sono numeri ancora alti che ci impongono di non abbassare la guardia, stimolando l’Osservatorio prefettizio a mettere in campo iniziative destinate a dare un significativo impulso all’educazione stradale”, le parole del Prefetto Campanaro nell’analizzare i dati.

In concomitanza con la riunione dell’Osservatorio, la manifestazione organizzata dalla Prefettura nella principale Piazza Mario Pagano che, per l’occasione, si è trasformata in un grande spazio espositivo, dove oltre 250 studenti delle Scuole del Capoluogo hanno visitato gli stands allestiti da Polizia Stradale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, D.E.U. 118, A.C.I., A.N.A.S. e INAIL.

In particolare, nello stand della Polizia Stradale l’esposizione, tra i mezzi di istituto, della Lamborghini Urus Performante, dotata di frigorifero per il trasporto degli organi espiantati, oltre al Camper Azzurro, ove i ragazzi hanno indossato occhiali interattivi e simulato percorsi di guida.

Queste le parole del Prefetto Campanaro a conclusione della mattinata:

“Queste iniziative ci consentono di arrivare direttamente ai nostri giovani, incontrandoli, incuriosendoli, parlando con loro per attirare l’attenzione su argomenti d’importanza strategica, come quello della sicurezza stradale.

Nel ringraziare tutti coloro che si sono adoperatati per la riuscita di questa giornata di sensibilizzazione, lancio sin da ora la proposta di renderla un appuntamento periodico nella piazza più bella della Città di Potenza”.