Potenza: “Inusuale o perlomeno di cattivo gusto che venga bloccata interamente una strada in pieno inverno”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di FIT Basilicata:

“La scrivente Segreteria Regionale con la presente vuole rappresentare un grave disagio che si è creato in questi giorni, ovvero la chiusura totale della SP 84 da ‘Contrada Masseria Monaco a Borgo Trinità Sicilia’.

Ci appare inusuale o perlomeno di cattivo gusto che venga bloccata interamente una strada in pieno inverno, quando le avversità climatiche non consentiranno il ripristinino celere della circolazione di un’arteria importante della Città di Potenza.

La chiusura totale, va a modificare i tempi e il chilometraggio effettuato dai genitori, dagli Scuolabus, e dal Servizio Urbano di Potenza, che per raggiungere Borgo Trinità Sicilia dovranno utilizzare la Strada Statale 7, che allunga la percorrenza di circa 20 minuti, oltre ad essere nota per la pericolosità in caso di neve.

Con la presente si chiede a tutti gli organi in indirizzo, e in modo più rimarcato al Presidente della Provincia che detiene le competenze sulla tratta in questione, di valutate un senso unico con Semaforo o qualsiasi soluzione idonea a non isolare un’intera comunità“.