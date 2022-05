Potenza: judo, lotta e karate per questi piccoli studenti della provincia! Ecco il bel progetto di sport e sensibilizzazione

In Italia sono oltre 50 gli Istituti Scolastici e circa 15.000 i bambini e le bambine che hanno partecipato ai tre progetti promozionali che promuovevano tre sport, Karate, Judo e Lotta.

In Basilicata hanno preso parte parte al progetto gli:

I.C. di Brienza (Judo),

I.C. di Sasso di Castalda (Lotta),

I.C. “Castronuovo” di Sant’Arcangelo (Karate),

I.C. “E. Fermi” di Matera (Karate).

Tre i progetti promozionali:

“salute e prevenzione” con “Ukemi” per il Judo,

“Lotta e Bullismo” per la Lotta,

“Cinture bianche” per il Karate.

La manifestazione conclusiva dei 4 Istituti Scolastici della Regione Basilicata coinvolti nell’innovativo progetto si terrà il 31 Maggio, dalle ore 10.30, in Piazza Altavista.

Lo rende noto il vice presidente del comitato regionale di Basilicata del settore judo, Raffaele Lopardo, che ha detto:

“Nell’ambito del contributo ordinario messo a disposizione delle Federazioni Sportive Nazionali da Sport e Salute Spa per il 2021 la FIJLKAM ha previsto la realizzazione di ben tre progetti promozionali, uno per settore (Judo, Lotta e Karate) e strutturati in modo equivalente l’uno con l’altro, compatibilmente alle necessità ed alle esigenze specifiche dei singoli settori, con l’obiettivo di combinare al protocollo tecnico di ogni singola disciplina uno specifico tema di sensibilizzazione sociale.

In tal modo i nostri giovani hanno potuto avvicinarsi alla pratica delle discipline federali attraverso un connubio tra sport e sensibilizzazione agli aspetti di rilevanza sociale che culturalmente, e da un punto vista didattico, caratterizzano i nostri sport.

La Fijlkam ha selezionato e incaricato allenatori esperti di ciascun settore (con laurea in scienze motorie e abilitati all’insegnamento della disciplina specifica) mettendo inoltre a disposizione di ogni Istituto scolastico le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste (tappeti, attrezzi, gadget).

L’evento del 31 Maggio si caratterizza per delle piccole dimostrazioni di attività motoria da parte dei bambini coerenti con i protocolli tecnici previsti dai Progetti.

L’organizzazione dell’evento è condivisa tra FIJLKAM e Comitato Regionale Basilicata e vi prenderanno parte i:

Tecnici incaricati dalla Federazione a coordinare le attività svolte durante l’anno (M° E. Palmieri-Judo-, M° Amendola – lotta, M° D’Onofrio Karate);

i Dirigenti (per Brienza il prof V. Vasti);

il Corpo Docenti coinvolto nelle attività;

gli alunni delle classi e i relativi parenti;

le autorità civili (Sindaco di Brienza A. Giancristiano, Sindaco di Sasso di Castalda R Nardo, Assessore allo sport di Brienza G. Grano);

Autorità sportive (Presidente CONI Basilicata L. Desiderio, Presidente FIJLKAM Basilicata G. Attico, Vice Presidente FIJLKAM settore Judo R. Lopardo, Vice presidente Fijlkam settore Karate C. Distefano);

i responsabili Federali nazionali;