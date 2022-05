RAI: sarà la giornalista lucana ISABELLA a condurre il TG1!

Dal 18 Novembre 2021 Monica Maggioni è la nuova direttrice del TG1, divenendo la prima donna a ricoprire tale ruolo all’interno della testata.

Con lei c’è aria di cambiamenti al TG1.

Infatti a partire dal 6 Giugno, vedremo via via diverse novità.

In particolare l’edizione delle 13.30 vede confermati Maria Soave (in estate in pausa perché impegnata con UnoMattina), Roberto Chinzari, Sonia Sarno e Valentina Bisti.

A loro si aggiungono Paola Cervelli e la lucana Isabella Romano.

La giornalista Isabella Romano, originaria di Montalbano Jonico, sarà, quindi, uno dei volti nuovi che andranno a condurre l’edizione di punta del TG1.

Auguri di buon lavoro.

