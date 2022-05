Potenza: per i festeggiamenti di San Gerardo modifiche alle linee urbane e agli orari delle scale mobili!

Il Comune di Potenza comunica alla cittadinanza:

“A seguito delle ordinanze comunali inerenti i divieti di transito e chiusura totale di alcune vie cittadine, e specificatamente di viale Dante e via Verdi, le linee di trasporto urbano subiranno alcune variazioni.

La linea “2 circolare” sarà sospesa per l’intera giornata di domenica 29 Maggio e dalle ore 16:00 di Lunedì 30 Maggio 2022.

Si precisa che dalle ore 18.00 del 29 Maggio l’intero servizio su gomma sarà sospeso.

Le linee 5A e 5R subiranno variazioni di percorso per l’intera giornata del 29 Maggio e dalle ore 16:00 del 30 Maggio, come di seguito indicate:

LINEA 5A – Rossellino, Via Pertini, Via della Tecnica, Nodo del Gallitello, Via Vaccaro Pagliarelle, Via N. Sauro, Mobility C., ia Viviani, Viale Marconi, Questura, C.so Garibaldi, rotazione XVIII Agosto, C.so Garibaldi, Questura, Viale Marconi, Incrocio Musmeci, Via Vaccaro, Via Oleandri, Viale dell’Unicef., Via Tirreno, Serpentone, Torrette, Via Ionio, Via del Gallitello, Poliambulatorio, V. Verrastro, Regione Basilicata, P.zza Ligure, Via Anzio, Ist. Alberghiero-Liceo Scientifico, Viale Firenze, Don Bosco, Via di Giura, Don Uva, Via De Coubertin, Campo Scuola, Via M. Olimpiche, St. Ospedale, Università;

LINEA 5R – Università, Ospedale, Via M. Olimpiche, C. Scuola, Via De Coubertin, Via Di Giura, Ist. Alberghiero-Liceo Scientifico, Poggio 3 Galli, Via Adriatico, Via Verrastro, Regione Basilicata, Via del Gallitello, Via Ionio, Rione Case Comunali, Torrette, Serpentone, Via dell’Unicef, Galassia, Via Oleandri, Via Vaccaro, rotazione XVIII Agosto, Via Vaccaro, Pagliarelle, Nodo del Gallitello, Rossellino, Via Pertini.

Le scale mobili, invece osserveranno un’apertura pià ampia e precisamente:

26/27 Maggio: Prima e Armellini aperte fino alle ore 24:00, Santa Lucia, lato Via Mazzini: ore 2:00 – lato Tammone ore 24:00, Basento: ore 19:00;

28/29 Maggio: Prima/Armellini e Santa Lucia: aperte fino alle ore 2:00;

29 Maggio: Basento, chiusa.

Ascensori:

28 Maggio: aperti fino alle ore 21:00;