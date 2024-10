Potenza, l’Academy torna a giocare al PalaPergola con una tshirt speciale. In bocca al lupo!

Dopo il primo stop di domenica scorsa a Molfetta, l’Academy torna a giocare al PalaPergola per la seconda volta in questo campionato.

Ospite dei rossoblù sarà la matricola CUS Foggia, squadra già affrontata in un doppio scrimmage di andata e ritorno durante la preparazione e che ha vinto sul campo le uniche due partite finora giocate.

Avuta la meglio su Mesagne al debutto grazie soprattutto all’ultimo quarto (91 79 il finale), Coppola e compagni hanno centrato un importante colpo in trasferta sul non semplice parquet di Monteroni (79-69), mentre non si è giocata la partita interna con Lecce, che il giudice sportivo ha poi omologato 0-20 a tavolino a favore dei salentini per una irregolarità nella misurazione dei due canestri del palasport dauno, decretando di fatto la prima battuta d’arresto in campionato dei ragazzi di coach Ciccone.

Gli esterni Palmucci (15.5 per gara), Ferraretti (10.5) e Coppola (9.5 e 5.5 assist), il lungo Seye (25 punti e 12.5 rimbalzi di media dopo due gare) già affrontato ai tempi di Parete, e l’esperto Aliberti compongono il quintetto foggiano, che trae senz’altro beneficio anche dall’impatto e l’energia, entrando dalla panchina, soprattutto di Buo (18 punti contro Mesagne) e Lioce.

Un roster affamato e motivato, sicuramente in grado di dare filo da torcere e giocarsela a viso aperto su ogni campo.

Insidie che l’Academy conosce e cercherà di arginare, nonostante una formazione che, a causa degli infortuni, certamente presenterà delle defezioni, ma che potrà fare affidamento sull’entusiasmo dei più giovani e su un organico che avrà voglia di conservare anche in questa occasione la sua imbattibilità casalinga.

Conferma nella presentazione del match il pivot Armando Buldo:

”Le due amichevoli giocate in preseason ci hanno dato l’idea di quanto Foggia sia una squadra sicuramente insidiosa, con giocatori di qualità e da non sottovalutare soprattutto per la consistenza fisica e l’energia e durezza anche a rimbalzo, conosciamo le difficoltà della partita, ma contiamo anche sull’apporto del nostro pubblico e sulla nostra voglia di tornare a vincere e riprendere il discorso interrotto domenica scorsa”.

Academy Basket è felice di annunciare per questa partita casalinga la presenza di una delegazione di AVIS Potenza ed una serie di iniziative di sensibilizzazione, su un tema alquanto delicato soprattutto in questo periodo quale la donazione del sangue, che saranno messo in campo.

Un banchetto informativo sarà presente all’ingresso dell’impianto per distribuire materiale e condividere le azioni più rilevanti, mentre la squadra rossoblù scenderà in campo nel riscaldamento con una tshirt speciale e volta a ricordare a tutti noi l’importanza di potersi sottoporre ad un atto gratuito ed importante a favore della comunità.

Palla a due alle ore 18.00 al PalaPergola con ingresso libero, arbitreranno l’incontro Giorgia Carella di Brindisi e Deborah Fiorentino di Bari.