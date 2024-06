Potenza, le alunne dell’Ipsia Giorgi sfilano indossando le loro creazioni! Complimenti

Tempo di scrutini e di esami per i giovani lucani ma anche tempo per valorizzare quanto realizzato durante l’anno scolastico o l’intero percorso di studi.

E’ quanto accade all’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza che ieri sera alle ore 17:00 ha organizzato, presso il Centro Sociale di Malvaccaro, l’evento “Giorgi in passerella” ad ingresso libero.

L’Istituto, infatti, vanta un indirizzo di studi in ambito tessile e sartoriale di elevata qualità, tanto da aver moltiplicato le iscrizioni negli ultimi anni.

Sarà la passione del Dirigente Scolastico, Prof. Michele Carmine Nigro, per la scuola e i suoi allievi, saranno le docenti, estremamente preparate e competenti, sarà che al Giorgi ci si sente in famiglia per la cortesia e la disponibilità di tutto il personale.

Le allieve dell’indirizzo tessile e sartoriale hanno così salutato l’anno scolastico 2023-2024 con un grande evento aperto a famiglie e amici per presentare le loro creazioni: abiti disegnati, confezionati e indossati da loro, le giovani aspiranti stiliste lucane del “Giorgi” di Potenza.

Ed ecco sulla passerella un tripudio di colori, emozioni, stili, frutto della passione e del talento delle allieve, accompagnate dalla professionalità, passione e dedizione delle Professoresse.

A rendere l’evento ancora più speciale, uno spettacolo musicale e teatrale che ha catturato i presenti con la sua magia.

Le stesse allieve hanno fatto sapere:

“Questo momento è per noi speciale.

Vi mostriamo le nostre creazioni, frutto di un altro anno insieme.

L’ispirazione spesso arriva dalla natura, dai fiori, dalle piante, dal mare e dal cielo.

Il nostro mood si rifà proprio ai mille colori presenti in natura.

La finalità della sfilata di questa sera è innanzitutto gratificare le allieve del corso abbigliamento e moda, il quale ha come missione quella di trasformare noi alunne in figure professionali capaci di combinare la nostra fantasia, con le esigenze richieste dal mondo del lavoro“.

Sono tanti gli studenti lucani che puntano, con passione e determinazione, sul loro futuro, costruendo passo dopo passo, la vita ricca di soddisfazioni che meritano.

Queste alcune foto e la locandina dell’iniziativa.