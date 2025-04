Il bonus da 200 euro sulle bollette della luce: ecco chi può richiederlo

Lo “sconto”, riconosciuto in maniera automatica e concesso per 12 mesi, è applicato su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico). Per quanto riguarda le bollette della luce l’importo varia da 167,9 euro a 240,9 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare.

Con il decreto legge n. 19 del 28 febbraio 2025 il bonus viene esteso anche a chi ha un Isee fino a 25mila euro. Con una precisazione: le famiglie con un Isee inferiore a 9.350 euro o con Isee fino a 20mila euro e almeno 4 figli riceveranno un doppio contributo: quello noto come “bonus sociale” e il nuovo “contributo straordinario” di 200 euro. In tutti gli altri casi, a patto di avere un Isee non superiore a 25mila euro, spetterà solo il bonus da 200 euro.

Ricapitolando.

Avranno diritto al doppio bonus solo i nuclei familiari che hanno i seguenti requisiti:

Isee fino a 9.350 euro;

Isee fino a 20mila euro ma almeno 4 figli.

La delibera Arera stabilisce che per i clienti domestici “per i quali è in corso di erogazione il bonus sociale elettrico”, il contributo verrà erogato “dall’1 aprile 2025 al 31 luglio 2025, in ratei giornalieri di importo pari a 1,64 euro/giorno da sommare agli importi ordinari stabiliti per il bonus sociale elettrico”.

Il bonus viene riconosciuto in maniera automatica, ma solo per coloro che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenuto l’attestazione Isee valida per il 2025.

Per chi invece non ha accesso al bonus sociale, i tempi saranno un po’ più lunghi perché le modalità di erogazione dovranno essere definite con una successiva delibera. In generale, il meccanismo potrebbe essere lo stesso in vigore per chi richiede il bonus sociale.

Ricapitolando:

Le famiglie che hanno già diritto al bonus sociale riceveranno lo sconto in automatico da martedì 1° aprile 2025;

Chi ad oggi non riceve o non ha diritto al bonus sociale, ma rientra nei requisiti per avere il contributo straordinario di 200 euro dovrà attendere le istruzioni dell’Arera. Per ottenere il bonus va comunque presentata la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). L’erogazione avverrà soltanto dopo le verifiche dei requisiti Isee.

L’Isee può essere presentata tramite il servizio messo a disposizione dall’Inps, ma chi ha dubbi o difficoltà nella compilazione può rivolgersi ad un Caf. Altra condizione per non avere il bonus è che la nostra fornitura sia di uso domestico e che il contratto sia intestato a uno dei componenti del nucleo Isee.

Se ad esempio siamo affittuari di un appartamento e il contratto è intestato al proprietario di casa il bonus non verrà erogato, o quanto meno non sarà appannaggio di chi paga l’affitto.