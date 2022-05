Potenza, “lo stiamo aspettando, da due anni, con il triplo della voglia di stare insieme: Buon San Gerardo a tutti”!

La città di Potenza in festa per il Santo Patrono San Gerardo della Porta.

Tante le iniziative previste dal 26 al 30 Maggio nel centro storico della città.

Dal tradizionale pranzo dei portatori alla Parata Storica dei Turchi animata dai Portatori del Santo.

Dal 26 per poi continuare il 27 e 28 Maggio in Piazza Mario Pagano verrà allestita un postazione mobile dell’Associazione “Io Potentino” per un progetto di divulgazione e solidarietà.

In particolare sarà possibile partecipare allo “strascinato sospeso” che consentirà a tutti di donare il piatto della tradizione alle persone in difficoltà, mediante la distribuzione di in bicchiere riutilizzabile.

Il 27 Maggio, in Piazza Mario Pagano, in collaborazione con Potentialmente Onlus verrà organizzata la manifestazione “ A San Gerardo stai con noi – Giornata della Pace”.

Sempre il 27 Maggio, in Piazza Mario Pagano dalle ore 08.00 alle ore 11.30, in collaborazione con Avis Potenza, si potrà donare il sangue con una stazione mobile (Autoemoteca).

Il 28 Maggio, alle ore 14.30 alla Palestra Vito Lepore, Tornei di Basket:

Memorial Antonio Statuto “Uno per tutti Tutti per Statuto”. Torneo Mini Basket categoria Esordienti.

A seguire “Storytelling” di Dino De Angelis su Gigy Chiriaco, Edmondo Landi e Antonio Statuto;

Memorial Gigy-Eddy-Antonio. Trofeo delle Province categoria under 14;

Partita di Basket “Portatori del Santo vs Amici di Gigi, Eddy e Antonio.

Il 29 maggio, alle ore 09.30, Stadio “Alfredo Viviani”, si terrà il XIX Memorial Claudio Lauria con un torneo Scuole Calcio Bambini e a seguire partita “Portatori del Santo” vs “Amici di Claudio”.

Per finire, il 29 Maggio ci sarà il tradizionale Pranzo dei Portatori, a Largo Pignatari, che sarà, come da diversi anni, ad accesso riservato agli associati.

Deciso anche il Programma religioso della festività.

In occasione dell’inizio dei festeggiamenti, nella giornata di Giovedì 26 maggio, il Sindaco Guarente ha dichiarato:

“Finalmente san Gerardo sta arrivando e noi lo stiamo aspettando, da due anni, con il triplo della voglia di stare insieme che avevamo prima.

Che gioia e che meraviglia vedervi finalmente tutti felici!

Che i festeggiamenti della nostra festa patronale abbiano inizio!

Buon san Gerardo a tutti”.

Ecco alcune foto della serata.

