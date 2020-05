Potenza, l’Ospedale San Carlo ringrazia Mons. Salvatore Ligorio per il dono al reparto di Malattie Infettive

L’Arcivescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, ha donato un maceratore al Reparto Malattie Infettive del San Carlo.

A dare la notizia la stessa Azienda Ospedaliera del capoluogo:

“Il Direttore Generale Dott. Massimo Barresi unitamente al Direttore Dott. Giulio De Stefano, la Caposala Pasqualina Sarli e tutto il personale dell’Unità Operativa di Malattie Infettive porgono sentiti ringraziamenti a Sua Eccellenza Mons. Salvatore Ligorio per la vicinanza fisica, spirituale e materiale da sempre manifestata all’Azienda ed in particolare per una delle ultime donazioni consistente in un Maceratore.

In questo momento così delicato, ogni gesto solidale ha un valore in più, ed è per questo che la vicinanza di Sua Eccellenza e di tanti benefattori ci dona, sempre più, il coraggio e la serenità di cui abbiamo bisogno per contrastare al meglio il COVID-19″.

