Potenza, lutto in questo Comune della Provincia. Questo il messaggio dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale di Corleto Perticara, facendo proprio il sentimento di tutta la comunità, partecipa con commozione al dolore che improvvisamente ha colpito la famiglia D’Alessandro e si stringe accanto ad essa nella preghiera esprimendo le più sentite sentite condoglianze:

“Custodiremo sempre nei nostri cuori il ricordo della giovane Annalisa: persona educata, garbata e sorridente.

Che la terra ti sia lieve.

N.B in segno di rispetto in data odierna non seguiranno ulteriori pubblicazioni sugli account ufficiali (eccezion fatta per eventuali Avvisi di carattere urgente)”.

