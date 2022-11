Avigliano: questi studenti realizzano lavori ispirati alla bandiera italiana! Ecco il concorso

“Abbiamo avviato l’iter per la seconda edizione del concorso di idee denominato “Giornata Tricolore” che vedrà, come lo scorso anno, la partecipazione dei nostri studenti nella realizzazione di lavoretti ispirati alla bandiera italiana”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, che specifica:

“Così come accadde lo scorso anno, la premiazione avverrà in occasione del 2 giugno 2023, unitamente alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, alla presenza del Generale Diodato Abagnara.

Il 24 marzo 2023, inoltre, i vincitori della prima edizione e le relative classi di appartenenza, potranno visitare il Sacrario delle Bandiere, che è posto proprio all’interno dell’Altare della Patria in Roma.

Voglio ringraziare per la straordinaria e proficua collaborazione l’Esercito Italiano, così come ringrazio i Dirigenti scolastici e i nostri studenti che sono certo sapranno cogliere anche quest’anno l’invito loro rivolto e realizzare delle meravigliose opere per la mostra che avrà sede il prossimo anno”.

