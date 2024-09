Potenza: manca pochissimo alla partita di calcio tra Nazionale Attori e Forze di Polizia! L’evento in programma

Sabato 12 ottobre 2024 allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza, si terrà la prima Giornata della solidarietà e della legalità, un evento imperdibile che unirà sport e beneficenza.

Attrattiva principale della serata sarà l’attesa partita di calcio tra la Nazionale Attori e le Forze di Polizia, con l’obiettivo di promuovere i valori della legalità e della solidarietà attraverso lo sport.

In campo scenderanno numerose celebrità del mondo dello spettacolo, ex glorie del Potenza Calcio, forze dell’ordine, membri della magistratura e dell’avvocatura con l’obiettivo di sfidarsi per una causa nobile.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro internazionale Giovanni Ayroldi, mentre la panchina delle Forze di Polizia sarà affidata all’allenatore Luigi De Canio.

I biglietti per assistere all’evento, disponibili al prezzo simbolico di 5Є, possono essere acquistati presso il centro commerciale Iper Futura in Via Isca del Pioppo a Potenza.

L’intero ricavato sarà devoluto all’A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down), sezione Talucci Myriam Vulture, per sostenere i loro progetti.

La serata prenderà il via alle ore 16:30 con l’esibizione dei corpi speciali delle forze di polizia.

Alle 17:00 seguirà il concerto della Fanfara della Guardia di Finanza, mentre il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 18:00.

L’evento si concluderà con le premiazioni ufficiali, in programma per le ore 20:00.

Ulteriori dettagli nella locandina.