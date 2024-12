Potenza, maxi sequestro di prodotti pericolosi in provincia! Ecco l’operazione della Guardia di Finanza

Negli ultimi giorni le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno intensificato le attività di controllo in materia di sicurezza prodotti per tutelare i consumatori lucani alle prese con gli acquisti natalizi.

Il sequestro più rilevante è stato effettuato in un negozio di Tito dalle fiamme gialle del Gruppo di Potenza: oltre 220.000 i prodotti non conformi agli standard normativi rinvenuti dalla Guardia di Finanza.

Si tratta sia di materiale decorativo sia di pezzi di bigiotteria, quest’ultimi maggiormente rischiosi per la salute dei consumatori.

Nel Vulture – Melfese i finanzieri della Compagnia di Rionero in Vulture hanno proceduto al sequestro di circa 100 giocattoli non sicuri a Melfi, potenzialmente molto pericolosi per i bambini, specie di età più piccola.

I sequestri hanno riguardato anche 533 luci natalizie non conformi agli standard normativamente previsti in un esercizio commerciale di Palazzo San Gervasio.

In Val d’Agri la merce non conforme addirittura era destinata alla cura della persona: i finanzieri della Tenenza di Viggiano hanno sequestrato complessivamente oltre 250 presidi ortopedici non sicuri per la salute dei cittadini esposti in vendita a Sarconi e Brienza.

La Guardia di Finanza sottolinea che contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.