Potenza: “motociclisti scorrazzano facendo acrobazie e impennate incuranti della circolazione stradale”. I dettagli

Preoccupazione sulla Strada Statale 92 tra Corleto e Potenza.

Ecco quanto segnala un lettore alla nostra Redazione:

“Tutte le domeniche, arrivano decine e decine di motociclisti (anche da fuori regione) con moto da strada molto veloci che scorrazzano avanti e indietro, anche facendo delle acrobazie e impennate incuranti della circolazione stradale.

Auspico che le forze dell’ordine mettano in campo ogni azione utile e immediata per garantire una maggiore sicurezza ed evitare ulteriori rischi per gli utenti”.

