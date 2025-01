Potenza, niente acqua in queste 6 zone

Acquedotto Lucano informa che a Potenza per favorire il recupero dei serbatoi, a seguito della ridotta produzione di acqua potabile per l’alta torbidità della Camastra, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 23:00 del 18/01/2025 alle 07:00 del 19/01/2025 in:

Rione Lucania,

zona industriale ex ASI,

Via Appia,

Ponte Nove Luci,

Bucaletto e zone servite da serbatoio San Rocco.

Mentre nel centro storico potranno verificarsi cali di pressione e momentanei interruzioni dell’erogazione.

Si informano i residenti della zona.