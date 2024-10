Potenza, per la Commemorazione dei defunti ecco le modifiche alla circolazione

A Potenza in occasione della “Commemorazione dei Defunti”, nei giorni, 30 – 31 ottobre e nei giorni 1 – 2 – 3 Novembre 2024, si prevede un’affluenza importante di concittadini presso il “Cimitero Monumentale” di Via della Rimembranza.

Fa sapere il Comune:

“Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata (0–24) su n. 4 stalli di sosta esistenti difronte la chiesa di San Rocco, e su tutta Via della Rimembranza “PIAZZA PROSPICIENTE L’INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO”, il divieto di transito su Via della Rimembranza,

nonché il senso unico su Via G. Pepe a scendere verso Via dei Mille per consentire lo svolgimento dell’evento in assoluta sicurezza;

di dispone nei giorni 30 e 31/10/2024 e nei giorni 1 – 2 – 3 /11/2024 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata (0–24) il divieto di transito, il senso unico di circolazione, come di seguito:

1. il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata (0–24) in via Appia, su tutti gli stalli di parcheggio pubblico presenti fronte Chiesa di San Rocco, su tutta Via della Rimembranza e piazza prospiciente l’ingresso principale del “CIMITERO MONUMENTALE” in quest’ultima è fatta eccezione per gli operatori delle attività commerciali autorizzate;

2. il divieto di transito in Via della Rimembranza, fatta eccezione per gli operatori delle attività commerciali autorizzate, i dipendenti del Comune di Potenza e delle ditte preposte alle attività cimiteriali, forze dell’ordine, veicoli delle autorità civili, mezzi di soccorso, mezzi appartenenti a tutte le sigle impegnate nel trasporto di invalidi, e Protezione Civile;

3. il senso unico di circolazione su Via G. Pepe a scendere verso Via dei Mille;

che, sarà consentita la fermata ai mezzi preposti alla mobilità urbana, di fronte l’ingresso principale del “CIMITERO MONUMENTALE” per permettere agli avventori l’imbarco e lo sbarco;