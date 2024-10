“Potenza possa diventare davvero una città dinamica e pronta ad affrontare un futuro che dovrà essere per tutti sempre più greeen”. I dettagli

Componenti dell’Amministrazione comunale di Potenza, sia della Giunta, sia del Consiglio comunale, hanno incontrato l’esperto di mobilità Giuseppe Grezzi, assessore per due consiliature nella città di Valencia.

Grezzi, nel mettere a disposizione le proprie competenze per far conoscere la sua esperienza di amministratore pubblico in Spagna, ha garantito la propria disponibilità per offrire supporto nella progettazione di programmi inerenti agli aspetti legati a mobilità e viabilità della città di Potenza.

Alla presenza del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, dell’assessore Michele Beneventi, che ha organizzato l’incontro, di assessori e diversi consiglieri comunali, l’esperto originario di Latronico, (anche se nato a Vico Equense) ha suggerito diversi temi, riportando i risultati, anche grazie ai quali Valencia è stata designata Capitale Verde Europea nel 2024, diventando il più importante forum europeo di riflessione e definizione di strategie di sostenibilità urbana, volte a progettare città sane e vivibili per i cittadini.

Un invito a essere “coraggiosi, a non lasciarsi sopraffare da critiche e proteste, che non mancano quando si intende rivoluzionare un sistema ma, una volta fissati gli obiettivi, perseguirli con perseveranza e grande abnegazione.

Altra dote necessaria è la creatività, per contribuire a cambiare il punto di vista di molti e lavorare congiuntamente per realizzare le migliori condizioni di vita possibili.

Biodiversità, salvaguardia dell’ambiente, utilizzo responsabile delle auto, programmi tesi a favorire gli spostamenti sui mezzi pubblici, la ciclopedonalità e la pedonalizzazione, sono percorsi non semplici, ancora di più per una realtà articolata come quella di Potenza, che necessitano di studi approfonditi e di una estesa rete di rapporti.

Ha proseguito Grezzi:

“Ritengo che sia imprescindibile la realizzazione di un ‘tavolo della mobilità’, attraverso il quale coinvolgere associazioni e cittadini per definire in maniera condivisa le azioni che si andranno a intraprendere.

Sulla scorta di quanto accaduto a noi a Valencia, posso dire che questo metodo porta i frutti auspicati e che migliorare l’ambiente che ci circonda, dopo le ritrosie iniziali, produce benefici per tutti.

Vi auguro che il vostro lavoro a servizio della comunità possa raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, perché Potenza possa diventare davvero una città dinamica e pronta ad affrontare un futuro che dovrà essere per tutti sempre più greeen”.