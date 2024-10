Il Potenza Calcio in una nota fa sapere:

“In occasione della gara Cavese – Potenza, valevole per la 11^giornata del campionato nazionale di serie C Now e in programma sabato 26 ottobre 2024 presso lo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, il Prefetto della Provincia di Salerno ha ordinato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Potenza“.