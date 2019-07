Potenza, presentata l’altalena per disabili donata alla Città: “Insieme possiamo”

Ieri, alle ore 18:30, nei pressi del parco Baden Powell di Potenza, è stata presentata l’altalena per disabili, donata alla Città dall’associazione Sinergie Lucane che con commozione ha così commentato la serata:

“Grande emozione nell’incantevole parco Baden-Powell per l’installazione dell’altalena per i disabili, un piccolo grande passo per realizzare un mondo dove anche la diversità diventa normalità.

E’ stato coinvolgente scorgere il sorriso della piccola Angela.

Un grande encomio va al presidente di Sinergie Lucane Paola Faggiano e ai vari partner coinvolti: Banca Monte Pruno con l’autorevole direttore generale, l’Inail, l’Aiga, il presidente della provincia, il CSI e la Cooperativa Venere.

Parole di apprezzamento sono giunte dal sindaco di Potenza che ha sottolineato l’importanza dell’evento, il primo nel suo genere della città.

Grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che il sogno del 3 Dicembre sia diventato realtà.

Siamo felici di annunciare che lo stesso sogno prenderà vita il 5 Agosto ad Oppido Lucano grazie all’Associazione Genitori H24 di Matera.

INSIEME POSSIAMO!”.