Potenza: presidio per questi lavoratori senza stipendio da mesi! Ecco dove e quando

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa congiunto ad opera di CGIL, CISL FP, UIL FPL, USB, UGL, FINDICI sulla situazione dei lavoratori del Consorzio ASI.

Ecco quanto si apprende:

“Si è tenuta nella mattinata odierna una partecipata assemblea dei lavoratori del Consorzio ASI che, lo ricordiamo, dal mese di Aprile non percepiscono le retribuzioni.

Durante l’incontro i lavoratori hanno espresso forti preoccupazioni per la propria sostenibilità economica e il futuro delle proprie famiglie.

Come sigle sindacali condividiamo in pieno le ragioni rappresentate dai lavoratori che, nonostante le azioni già messe in campo, ad oggi, sono ancora privi degli stipendi.

Al termine dell’incontro tenuto con il Prefetto Vardè era stata anticipata la nomina del commissario Fiengo, nomina che è avvenuta prontamente, ma pare che allo stesso la Regione Basilicata non abbia ancora dato gli strumenti per procedere al pagamento delle retribuzioni.

Per quanto ci riguarda, come sigle sindacali, riteniamo sia l’Assessore Cupparo a dover dare risposte, d’altronde si era impegnato nel corso della riunione tenuta in Prefettura a far pagare subito le retribuzioni arretrate e quelle correnti.

E sia la Regione a dover procedere rapidamente alla costituzione dell’APIBAS e alla nomina del suo amministratore.

Per queste ragioni, abbiamo organizzato un presidio per Mercoledì 16 Giugno, nei pressi della Regione, per manifestare il grave disagio in cui si trovano questi lavoratori e le proprie famiglie.

La Regione Basilicata non può sottrarsi, noi e i lavoratori metteremo in campo tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti fondamentali di questi uomini e donne che hanno continuato, senza soluzione di continuità, ad assicurare i servizi resi dal Consorzio”.

