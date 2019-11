Potenza: presto rimossi questi prefabbricati in Centro

Saranno gli assessori Antonio Vigilante, Fernando Picerno e Alessandro Galella, rispettivamente alle Opere pubbliche, alle Manutenzioni e al Turismo, a presentare nel corso di una conferenza stampa l’avvio del cantiere per la rimozione dei prefabbricati collocati nei pressi dell’intersezione tra via Pretoria e via Bonaventura, nello spiazzo davanti all’ingresso principale di Palazzo Bonifacio.

L’incontro con i giornalisti è previsto direttamente sul cantiere alle ore 11:00 di sabato 23 novembre 2019.

Spiegano in una dichiarazione congiunta Picerno, Galella e Vigilante:

“data non casuale, a 39 anni dal tragico sisma del 1980, e data che vuole rappresentare un ulteriore tappa in quel percorso che vede l’Amministrazione comunale impegnata a restituire la piena fruibilità di ogni angolo del capoluogo ai cittadini.

La riqualificazione complessiva del centro, non poteva non prevedere quella che è una vera e propria ‘liberazione’ per una parte importante di via Pretoria, la principale strada potentina e dalla quale ripartiamo per chiudere definitivamente un capitolo doloroso, ma che deve essere anche uno stimolo a non ripetere gli errori commessi e lavorare alacremente per rendere Potenza un luogo sempre più bello e armonioso”.