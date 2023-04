Potenza, primo stop della stagione per l’Accademy Basket. Ecco il risultato della partita

Lo Step Back Caiazzo passa al PalaPergola dopo un supplementare, infliggendo all’Academy la prima sconfitta interna della stagione.

Petrazzuoli e compagni acquisiscono un buon margine dopo un primo tempo equilibrato (30-32), concedendo già nel secondo quarto appena dieci punti alla squadra di casa e dilatando il parziale dopo l’intervallo, grazie ad una buona prova di squadra e al positivo impatto della panchina.

Due bombe in fila di Coppola, infatti, portano la squadra di Falcombello a condurre anche in doppia cifra (37-48 al 28′) su una Academy troppo dipendente dal tiro da tre punti (sarà 12/34 alla fine) pur a dispetto di qualche vantaggio in termini di centimetri soprattutto in alcuni frangenti della contesa.

Quando, infatti, i potentini cercano soluzioni più ravvicinate, tornano a contatto nel punteggio (6 punti di Rizman per il 44-51), alzando al contempo il volume della difesa.

Esposito trova la bomba del -3 (58-61), ma Campanile replica da due. Sembra finita, ma Angius fa 2/2 dalla lunetta e dopo una buona difesa, i padroni di casa hanno l’ultimo attacco che viene capitalizzato da tre liberi di Rizman mandati a segno per la parità a 63.

Sull’ultima azione il tiro di Petrazzuoli trova il ferro, rimandando l’esito della sfida al supplementare.

L’Academy lo comincia meglio con un’altra bomba della guardia slovena nonostante il quinto fallo di Esposito nella prima azione dell’overtime, ma un potenziale gioco da tre punti ancora di Rizman viene tramutato, con più di qualche dubbio, in un fallo in attacco del numero zero.

Caiazzo allora beneficia di una lunga serie di tiri liberi (saranno undici a segno nel solo prolungamento, a fronte della sola schiacciata di Johnson realizzata dal campo), ma dopo i liberi di D’Urzo e l’1/2 di D’Orta (72-74) c’è ancora un’ultima chance per i rossoblù.

La difesa, come prevedibile, concentra le sue attenzioni su Rizman, allora è Vaccaro a cercare una penetrazione che trova la buona difesa avversaria, da cui poi nascono due ulteriori liberi finali messi a segno da D’Orta.

Sabato alle 19.00 la trasferta di Monteruscello con Parete per la terzultima partite di stagione regolare.

Academy Basket Potenza – Step Back Caiazzo 72-76 (20-16; 30-32; 44-51; 63-63)

Academy: Rizman 20, Vece ne, Pace ne, D’Urzo 6, Muscillo, Torlontano 4, Naddeo 3, Angius 17, Esposito 10, Vaccaro 6, Leone 6. All. Bochicchio, Ass. Fiore

Step Back Caiazzo: D’Orta Danilo, Coppola 9, Petrazzuoli 10, D’Orta Dario 11, Di Matteo ne, Palladino 2, D’Aiello 5, Tomasiello 7, Amoroso 2, Campanile 12, Di Sorbo ne, Johnson 18. All. Falcombello

Arbitri: Carotenuto di Scafati e Pezzella di Napoli.a

