Potenza: questa via diventa un fiume! Le Foto

Come da avviso della Protezione Civile, forti precipitazioni si abbattendo sulla città di Potenza.

La situazione rischia di precipitare, come spesso accade nel capoluogo di regione a seguito di violenti temporali: le strade si allagano e il traffico va in tilt.

Tra le zone più colpite, oggi, è da segnalare via dei Mille, che, da una buona mezz’ora, si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena.

Una nostra lettrice denuncia:

“Quando piove qui si allaga sempre.

Nessuna amministrazione comunale, da 20 anni a questa parte, ha mai posto rimedio.

Colpa del canale: né lo chiudono, né lo puliscono”.

Da voi come si presenta al momento la situazione?

Ecco due foto appena scattate da via dei Mille.