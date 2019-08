Occhi puntati sui giovanissimi della Basilicata per questo atteso campionato regionale! I dettagli

A Lago Laudemio in arrivo la IV edizione del Trofeo Monte Sirino Sci con l’entusiastico impegno del Ciclo Team Valnoce, in cabina di regia, per rendere ancora più coinvolgente una giornata in alta montagna tra sport e natura.

Domenica 1° Settembre occhi puntati sui giovanissimi dai 6 ai 12 anni nella prova di minicross fuoristrada valida, come ultima prova, per il campionato regionale FCI Basilicata, con ritrovo alle 8:30 e inizio delle gare alle 10:00 presso il Rifugio Italia.

Il circuito di gara è sviluppato nelle aree adiacenti la cabinovia dell’impianto di risalita delle piste da sci con fondo caratterizzato da tratti in asfalto, selciato, sottobosco e brevi tratti in pietrame ma solo per le categorie G5-G6.

L’organizzazione ha predisposto alcune aree adibite per la sosta camper o campeggio, la possibilità di pernottare in baite a prezzo convenzionato e di pranzare in quota presso il rifugio Conserva.

NOVA SIRI – L’Asd Maremonti organizza per sabato 31 Agosto il ‘Trofeo Madonna della Sulla’ nell’ambito del Gioco Ciclismo, una tipologia di manifestazione “formativa” per avvicinare i bambini non tesserati FCI alla pratica delle due ruote.

Fuori dal centro urbano di Nova Siri, sorge la chiesa campestre “Madonna della Sulla” (costruita nel 1600) che si prepara ad accogliere questa iniziativa ludico-sportiva, con ritrovo alle 15:00 e inizio delle esibizioni a scopo promozionale alle 16:00.

La prima edizione della Cross Country del Centro Storico Novasirese è costretta a un breve slittamento di data per questioni logistiche ed organizzative che impediscono il regolare svolgimento Domenica 1°Settembre.

Confermata la validità di campionato regionale FCI Basilicata cross country per le categorie juniores, open e amatori, si aspetta l’ufficializzazione di una nuova data, nella seconda metà di Settembre, per recuperare questa inedita gara di mountain bike sempre sotto la regia dell’Asd Maremonti.

