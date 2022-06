Potenza: questi anziani diventano narratori d’eccezione della nostra città! Ecco il progetto

L’Associazione per i Diritti degli Anziani ADA di Potenza odv, promossa dalla Uil Pensionati, ha organizzato il progetto “La Potenza degli Anziani”: corso di formazione per narratori del territorio over 60.

Il progetto è stato realizzato con il contributo del cinque per mille ed è stato gratuitamente patrocinato dalla Direzione Regionale Musei della Basilicata e dal Comune di Potenza.

Il giorno nove c.m. alle ore 17,00 presso il Palazzo del Turismo e della Cultura, in Via Cesare Battisti n. 22, Potenza, avrà luogo la cerimonia conclusiva.

Saranno presenti:

Alessandro Galella, Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport della Regione Basilicata;

Vittoria Tiziana Rotunno, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Potenza, delegata dal sindaco;

Vincenzo Tortorelli, Segretario generale Uil Basilicata;

Carmine Vaccaro, Segretario generale Uil Pensionati Basilicata;

Oreste Mario Capece, Presidente ADA di Potenza odv;

interverrà con un collegamento on-line Alberto Orange, Presidente della Federazione Nazionale ADA odv.

Modererà i lavori Annamaria Capece, vice presidente ADA di Potenza odv e coordinatrice del progetto “La Potenza degli Anziani”.

Per l’associazione:

“Gli anziani rappresentano un grande valore per la società, soprattutto grazie al bagaglio di esperienze e di conoscenze in grado di mettere a disposizione.

Ormai fuori dal mondo del lavoro, a volte lontani dai figli che spesso vivono in località distanti, hanno a disposizione tempo da dedicare non soltanto a se stessi, ma anche ad altri o altro.

Le modalità del loro attivismo saranno certamente più lente e, considerando l’accezione positiva di questo aggettivo che in questi ultimi tempi si sta riscoprendo (si pensi, ad esempio, al turismo lento), forse proprio per questo maggiormente predisponenti allo sviluppo di capacità empatiche e comunicative.

Saranno questi ultimi aspetti a rendere più favorevoli le possibilità di scambi con le generazioni più giovani.

Gli anziani diventano ascoltatori e consiglieri, mentori quasi di chi è disposto ad accogliere la loro esperienza.

Questa è la vision del progetto la Potenza degli Anziani, che allude contemporaneamente a queste loro doti e alla città che diventa espressione di esse.

Gli anziani, conoscitori della città, attraverso un adeguato percorso di formazione, diventano narratori del territorio, combinando a volte l’uso dei moderni strumenti comunicativi (social, app) con vecchie forme linguistiche (dialetto).

L’ADA di Potenza odv ha formato tredici narratori del territorio over 60, che nel futuro rappresenteranno una risorsa per comunicare la città di Potenza in occasione di eventi specifici organizzati dalla stessa associazione, dal Comune, dalle scuole, dalle rete degli enti del terzo settore, ecc.

L’interessamento per questo progetto mostrato da stakeholder quali agenzie viaggi e tour operator, può rappresentare la promozione di forme di turismo lento e sostenibile che veda come attrattori la città e il territorio circostante.

Sono state organizzate lezioni d’aula, visite guidate, e una lectio magistralis che hanno affrontato i vari aspetti della città”.

