Potenza: questi giovani volontari della Protezione civile in visita al Comune. Ecco i dettagli

I giovani volontari della Protezione civile del campo scuola di Savoia di Lucania – Santangelo Le Fratte – Satriano – Pignola, appartenenti al Gruppo Lucano, accompagnati dal referente giovanile del coordinamento nazionale Michele Ruggiero, si sono recati in visita nella sede degli uffici della Protezione civile comunale di Potenza, in via Nazario Sauro.

Accolti dal sindaco Vincenzo Telesca e dal responsabile della Protezione civile Giuseppe Brindisi, hanno partecipato a un incontro, nel corso del quale è stato loro illustrato il sistema della Protezione civile comunale.

Presenti all’iniziativa anche gli appartenenti alla sezione di Potenza di Gruppo Lucano, con il presidente Giuseppe Dapoto.