Potenza, riaperta questa linea ferroviaria! Le foto

E’ stata riaperta questa mattina la tratta ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane tra Potenza Santa Maria e Potenza Inferiore Scalo chiusa il 2 agosto 2021 per consentire i lavori di realizzazione del sottopasso stradale di Via Roma.

Ad oggi è terminata la parte ‘ferroviaria’ dei lavori del sottopasso ed è stato eliminato il passaggio a livello; continuano invece i lavori nella parte sottostante per la sistemazione dell’assetto viario e dei sottoservizi, per cui occorrerà ancora qualche mese.

Si tratta del terzo sottopasso realizzato da Fal a Potenza, dopo quelli di Via Angilla Vecchia e Via Calabria nell’ambito dei lavori per la realizzazione della metropolitana.

Ad oggi sono stati eliminati ben 3 passaggi a livello, con conseguenti benefici sulla vivibilità cittadina, sulla sicurezza della circolazione ferroviaria, sul traffico automobilistico e sull’ambiente.

Ferrovie Appulo Lucane fa sapere:

“L’Azienda ringrazia i cittadini per la comprensione dimostrata nel sopportare i disagi dovuti alla presenza del cantiere e quelli dovuti alla sostituzione del servizio ferroviario con il servizio automobilistico, segno che tutti hanno compreso che, a fronte di qualche mese di disagio, sono state realizzate opere pubbliche importanti che vanno a migliorare sensibilmente la vivibilità cittadina, anche grazie al potenziamento del servizio metropolitano di Potenza”.

Queste alcune foto.

