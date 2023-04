Potenza: rubano furgone cassonato e colpiscono ancora in provincia! L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Potenza, nella notte del primo aprile a Vietri di Potenza, hanno localizzato e recuperato un furgone cassonato rubato, sul quale erano stati ammassati numerosi attrezzi agricoli anch’essi oggetto di furto.

In particolare, nel corso di uno specifico servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, posto in essere congiuntamente dal personale della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza e quello delle Stazioni Carabinieri di Balvano e Baragiano con il coordinamento della Centrale Operativa di Potenza, i militari impiegati, a cui era stata segnalata la presenza di alcuni individui sospetti, notavano la presenza del mezzo sopra indicato, fermo a bordo strada.

L’insolita collocazione del veicolo, lasciato incustodito, ha fatto scattare immediati controlli, all’esito dei quali è stato accertato che lo stesso era stato rubato poco prima ad un professionista nel comune di Baragiano.

Anche parte della refurtiva contenuta nel cassone è risultata poi essere di proprietà dello stesso imprenditore, il quale si è visto restituire tutto ciò che gli era stato sottratto nella stessa giornata.

Sono tuttora in corso accertamenti e rilievi tecnici per identificare gli autori dei furti ed individuare i legittimi proprietari della restante refurtiva, ai quali la stessa sarà prontamente restituita.

Il risultato operativo conseguito è frutto dell’incessante ed attenta azione quotidiana condotta dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, soprattutto in arco notturno, finalizzata a prevenire tali forme predatorie di reato anche in aree rurali, a tutela delle abitazioni/aziende agricole od insediamenti tecnologici.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)