Potenza: seconda tornata di appuntamenti dedicati a racconti e teatro per i più piccoli. Ecco gli eventi gratuiti in programma

“Le sere di Eufemia ovvero La città delle Infanzie”, dopo l’enorme successo della prima parte, svoltasi soltanto due settimane fa, si avvia alla conclusione con una seconda tornata di appuntamenti, dedicati prettamente alla narrazione e al teatro per i più piccoli, da giovedì 12 a sabato 14 settembre, a Potenza.

I due progetti culturali, uniti in questo percorso comune, camminano all’unisono per far conoscere e coinvolgere grandi e piccini nel fantastico mondo della letteratura per l’infanzia, cogliendo l’occasione della celebrazione dei cent’anni di Calvino e partendo dal seguito, ormai consolidato nel tempo, del pubblico del festival della Città delle Infanzie, prossimo al decennale.

La prima parte ha fatto registrare numeri da capogiro, oltre 500 infatti, sono state le presenze composte da docenti, educatori e operatori sociali, creativi e semplici appassionati, provenienti anche da fuori regione, per partecipare alle narrazioni e ai laboratori formativo-didattici, alcuni di questi, hanno addirittura raggiunto il sold-out a poche ore dall’annuncio.

Questa seconda tranche di incontri, partirà in concomitanza con l’apertura delle scuole di ordine primario, con degli eventi mattutini che si svolgeranno esclusivamente per gli studenti degli Istituti comprensivi, mentre, gli appuntamenti pomeridiani, saranno aperti a tutti, previa prenotazione, e avranno luogo al MOON, Museo Officina Oggetti Narranti.

Questi ultimi eventi, avranno un’impronta prettamente narrativa, con racconti ispirati essenzialmente a due temi: narrazioni dedicate alle tematiche ambientali ed ecologiche e narrazioni dedicate alla diversità delle culture e delle storie.

Ospiti di queste tre giornate, saranno dei cari amici del festival, quali Alfonso Cuccurullo, attore e autore, in coppia con Matteo Razzini, anch’esso attore e scrittore, già ospiti nell’edizione invernale, con un doppio appuntamento: giovedì 12 settembre con lo spettacolo “La strada sotto le scarpe” e venerdì 13 settembre con: “Se fossi te, non sarei me”.

Cuccurullo terrà anche una formazione pomeridiana, con la logopedista e autrice di libri per ragazzi, Rossella Grenci, dal titolo “A fior di pelle a fiori di voce”.

Un graditissimo ritorno sulle scene potentine sarà quello di Daria Paoletta, attrice e sceneggiatrice, due volte Premio Eolo Awards insieme alla Compagnia Teatrale Burambò, nonché storica amica del festival, presente sin dalle prime edizioni, che porterà in scena sabato 14 settembre “Caterina La Sapiente”.

Sabato 14 vedrà un altro fraterno ritorno, quello di Manolo Benvenuti, artista poliedrico e autore dell’installazione artistica sulla facciata esterna del MOON, con “Bestiario Babelico”, una presentazione di Animali Fantastici dedicata ai piccoli dai 6 anni in su, appuntamento questo sostenuto dalla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente

Si terrà anche un laboratorio tattile-formativo nella giornata inaugurale del 12 settembre, “Meraviglia e scambi nella città di Cloe” a cura de La Luna al Guinzaglio e una formazione tenuta da Impresa Sociale Ascae – Generazione Sostenibile – Rec Play, intitolata “Confini Diffusi”, un progetto che esplora il concetto di confine in epoca globalizzata. Entrambi gli appuntamenti rientrano nelle iniziative di “Potenza 2024 – Capitale Italiana dei Giovani” cofinanziati dall’Unione Europea nell’ambito del progetto ReDo Factory -Collab4HySustCCI.

La manifestazione, candidata dalla cooperativa Il Salone dei Rifiutati nell’ambito del Bando Ad Alta Voce 2022, è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura con il coinvolgimento dei comuni di Tito, Picerno, Potenza e Avigliano, del Consiglio Regionale della Basilicata e di diversi soggetti del privato sociale e della realtà imprenditoriale lucana.

Sarà raccontata interamente sui profili fb e Instagram de Il Salone dei Rifiutati.

Gli eventi sono come sempre gratuiti, ma con obbligo di prenotazione sul sito: www.leseredieufemia.it,