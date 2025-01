Potenza si illumina di rosa per il Giro d’Italia: il teatro Stabile scelto come simbolo della città! I dettagli

“Il Teatro Stabile brilla di rosa, simbolo dell’imminente arrivo del Giro d’Italia nella nostra città”.

Questo quanto annunciato dall’assessore allo Sport Gerardo Nardiello.

Ogni città nella quale l’edizione 2025 del Giro d’Italia farà tappa è chiamata a mettere in risalto un proprio bene storico e l’Amministrazione Telesca ha scelto il gioiellino di piazza Mario Pagano come simbolo del quale essere orgogliosi.

Nardiello prosegue:

“La vetrina del Giro d’Italia rappresenta una importante opportunità per far conoscere Potenza a livello nazionale.

La tappa del Giro non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per promuovere la nostra città e le sue ricchezze culturali e gastronomiche.

Con l’instancabile lavoro del sindaco Telesca, stiamo preparando al meglio l’evento e abbiamo già avviato la creazione del comitato di tappa che, com’è consuetudine, si occuperà di coordinare le attività promozionali.

La nostra intenzione è quella di valorizzare le bellezze architettoniche, i palazzi storici e le tradizioni enogastronomiche di Potenza, creando un legame forte con Matera, la città che precede la nostra nella tappa e con la quale dobbiamo creare un tandem di attrazione turistica.

Ringrazio il dirigente Di Lascio che si è particolarmente e fruttuosamente speso affinché il risultato raggiunto potesse essere ottenuto.

Il Giro d’Italia è, e deve essere anche per Potenza, una vetrina per il turismo locale, con la città che è necessario possa presentarsi come meta di interesse.

La tappa, che partirà da Potenza, sarà un’occasione unica per mostrare al mondo le bellezze della nostra città.

Nei prossimi giorni sono previsti incontri con il comitato organizzativo per definire ulteriori dettagli e linee guida, così da garantire la migliore riuscita possibile di un evento conosciuto e ammirato a livello nazionale e internazionale, evento che sicuramente attrarrà visitatori e appassionati.

Insieme, vivremo un momento indimenticabile!”.