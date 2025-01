Stop al bonus verde: ecco come recuperare le spese sostenute

Il bonus verde, ovvero la detrazione fiscale del 36% per la sistemazione e manutenzione di giardini, terrazzi e aree verdi, non sarà rinnovato per il 2025.

Tuttavia, è possibile recuperare le spese sostenute fino al 2024.

Come spiegato da quiFinanza, dal 2025 il bonus verde non sarà più attivo perché non è stato rinnovato con la Legge di Bilancio 2025.

Questo significa che non sarà possibile usufruire della detrazione fiscale per le spese sostenute da gennaio in poi, ma non è tutto perduto.

Chi ha già effettuato i lavori tra il 2020 e il 2024, infatti, può ancora recuperare le spese sostenute per questi interventi attraverso la detrazione fiscale del 36% in dichiarazione dei redditi.

Ciò significa che tutti i lavori realizzati in questi anni sono ancora ammissibili, quindi recuperabili nel Modello 730/2025, purché rispettino le condizioni stabilite dalla legge.

La spesa massima ammessa è di 5mila euro per immobile, dunque l’importo massimo a cui si può accedere con il bonus verde è di 1.800 euro (il 36% di 5mila).

Per recuperare le spese sostenute attraverso la detrazione Irpef è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali.

Innanzitutto, il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite metodi di pagamento tracciabili, come il bonifico bancario o postale.

È importante che nel bonifico venga specificato nella causale che si tratta di un pagamento per lavori di sistemazione e manutenzione del verde.

Inoltre, bisogna conservare con attenzione tutte le fatture e le ricevute relative ai lavori eseguiti.

La documentazione deve contenere una descrizione dettagliata degli interventi effettuati e dei costi sostenuti, in modo da essere in regola in caso di controlli fiscali.

Infine, per ottenere la detrazione, sarà necessario denunciare le spese nella propria dichiarazione dei redditi, che può essere presentata tramite il Modello 730 o il Modello Redditi PF.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Per poter accedere al bonus verde, è necessario rispettare alcune condizioni specifiche, ovvero:

i lavori devono riguardare spazi verdi, come giardini, terrazzi, cortili e balconi, su abitazioni di proprietà, non sono ammissibili i lavori in aree comuni dei condomini;

gli interventi devono prevedere la realizzazione o la manutenzione di aree verdi (piantumazione di alberi e arbusti, realizzazione di impianti di irrigazione, creazione di giardini e terrazzi) e non sono ammesse spese per altri lavori, come quelli edilizi generali;

la detrazione può essere utilizza se i lavori sono effettuati su abitazioni residenziali ad uso privato e non su immobili adibiti ad attività commerciali o professionali;

le spese devono essere state sostenute tra il 2020 e il 2024, periodo durante il quale il bonus era attivo.

Se la documentazione fiscale o le modalità di pagamento non rispettano i requisiti previsti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe rifiutare la detrazione.

È quindi essenziale conservare tutte le prove di pagamento e le fatture correttamente emesse.

In caso di errori, infine, ricordiamo che è possibile correggere o modificare la Dichiarazione dei redditi, tramite un’autocorrezione (modifica entro i termini previsti dal legislatore della dichiarazione inviata) o, se necessario, presentando una nuova dichiarazione integrativa o in sostituzione della precedente.